Sci, discesa di Cortina: Goggia splendida seconda, la Gut la beffa per 5 centesimi

Ottavo podio stagionale e per la quarta volta sul secondo gradino del podio Sofia Goggia, che è arrivata 2/a in 1'37"13 nella discesa di Coppa del mondo femminile sui 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo.

L'azzurra ha mancato per soli 5 centesimi di secondo - un distacco di 157 cm - la sua prima vittoria. Per l'Italia è il 23/o podio stagionale. Il successo è andato alla svizzera Lara Gut in 1'37"08 (per la vincitrice in carica della Coppa del Mondo è il trionfo numero 23 in carriera, il 5° in stagione e il 1° in discesa), terza invece la slovena Ilka Stuhec in 1'37"55.

Nuova caduta, ma questa volta per fortuna senza danni, per la statunitense Lindsey Vonn, che arrivava alla gara con il titolo di "Regina di Cortina" viste le 11 gare di Coppa del Mondo vinte sulle nevi della pista italiana, dove due anni fa era diventata la sciatrice più vincente di ogni epoca.

Alle spalle di Sofia Goggia, bene anche le altre azzurre: sesta Verena Stuffer a 78/100 da Lara Gut, subito davanti a Johanna Schnarf settima a 92/100. Dodicesima Federica Brignone a 1”28, 16esima Elena Fanchini a 1”42, 21esima Elena Curtoni a 1”60, 26esima Francesca Marsaglia a 1”97.

Goggia: "Ho l'amaro in bocca"

"Ho fatto davvero una gara bellissima, tutta all'attacco: sono molto soddisfatta, anche se non nascondo di avere dell'amaro in bocca per quei cinque centesimi che Lara mi ha dato: in tutti i primi tre intermedi ero in testa io e poi, invece, al traguardo sono saltati fuori quei cinque centesimi" ha dichiarato a caldo la 24enne bergamasca.

But first ... let us take a selfie #headwhatsyourlimit #lg91 Una foto pubblicata da Lara Gut (@laragutofficial) in data: 28 Gen 2017 alle ore 03:11 PST

La classifica generale

1) SHIFFRIN Mikaela 1053

2) GUT Lara 923

3) WORLEY Tessa 688

4) GOGGIA Sofia 629

5) STUHEC Ilka 625

6) WEIRATHER Tina 536

7) HOLDENER Wendy 523

8) LOESETH Nina 439

9) VELEZ ZUZULOVA Veronika 435

10) VLHOVA Petra 391