Sci di fondo, Federico Pellegrino è campione del mondo di sprint

Trionfo azzurro sulle nevi di Lathi, Federico Pellegrino è campione del Mondo nella Sprint di sci di fondo e per l'Italia è il primo oro della storia. Pellegrino, dopo aver vinto quarti e semifinale, ha bruciato in volata il russo Sergej Ustiugov, che conquista l'argento. Terzo gradino del podio per il nuovo asso della Norvegia, JohAnnes Klaebo. Il ventiseienne poliziotto valdostano è stato protagonista di una gara perfetta, tatticamente e fisicamente, prima di lui solo tre volte l'Italia era salita sul podio iridato nella sprint e sempre a skating.