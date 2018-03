Sci di fondo, CdM: Pellegrino vince nella sprint skating

Stupenda vittoria di Federico Pellegrino nella sprint skating di Lahti, prova di Coppa del mondo di sci di fondo. L'azzurro ha vinto per distacco, lasciando a 77 centesimi il russo Gleb Retivykh e a 90 il norvegese Johannes Klaebo. Questa vittoria è l'undicesima in carriera per il poliziotto di Nus, che è l'unico atleta ad avere vinto dieci sprint a tecnica libera.



Sulla stessa pista dell'oro iridato 2017, quindi Pellegrino si ripete e celebra nel migliore dei modi il ritorno nella Coppa del mondo sprint, dopo l'argento olimpico a tecnica classica. In semifinale terminava anche la gara di Francesco de Fabiani, bravo a superare i quarti. Fuori ai quarti Maicol Rastelli.



La gara femminile è stata vinta dalla norvegese Maiken Caspersen Falla, che con un bel finale è riuscita a contenere il ritorno della svedese Stina Nilsson, seconda staccata di 36 centesimi. Terza l'altra svedese Hanna Falk, a 78 centesimi.