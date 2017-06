Sci, Curtoni e Fill, doppio secondo posto in Coppa del Mondo

Altri due podi azzurri nella Coppa del Mondo di sci: il sabato ha portato due secondi posti all'Italjet con Elena Curtoni e Peter Fill. Così la valanga azzurra arriva a quota 29: stagione da record.



La Curtoni, con il tempo di 1'22"28, si è piazzata al secondo posto nel superG di Crans Montana: per l'italiana il miglior risultato di sempre. Gara vinta dalla "solita" Ilka Stuhec: la slovena, oro in discesa libera ai recenti Mondiali di St.Moritz, ha chiuso in 1'21"78. Per lei sesto successo in stagione. Terzo gradino del podio per l'austriaca Stephanie Venier (1'22"87). Federica Brignone, vincitrice in combinata, è quinta in 1'23"13. La statunitense Mikaela Shiffrin undicesima con 1'23"89. Per l'Italia ci sono poi Federica Marsaglia, tredicesima in 1'24"26, e subito dopo Johanna Schnarf (1'24"37). Uscite tra le altre Sofia Goggia, Elena Fanchini, la statunitense Lindsey Vonn e la tedesca Viktoria Rebensburg.



Peter Fill ha mancato il trionfo nella discesa di Kvitfjell solo per 8 centesimi. A precederlo Kjetil Jansrud, primo in 1'47"63 e concorrente numero 1 per la coppa di specialità che ora vede il norvegese in vantaggio di 33 punti, con una sola discesa da disputare alle finali di coppa del Mondo ad Aspen. Sul podio anche Feuz: il campione del mondo di St. Moritz ha chiuso a 14/100 di distacco dal vincitore.