Sci, Coppa del Mondo: Sofia Goggia fa il bis in Corea

L'ha fatto ancora. La ninja delle nevi, come si è autodefinita lei stessa, trionfa ancora in Corea del Sud, a Jeongseon: l'Italia si inchina di nuovo davanti a Sofia Goggia a 24 ore di distanza. Due trionfi in due giorni, dunque, in Coppa del Mondo: prima in discesa, poi in SuperG. La Goggia ha di fatto ripetuto il successo al fotofinish del sabato beffando ancora una volta Lindsey Vonn per pochissimi centesimi: erano 7 in discesa, sono diventati appena 4 in SuperG. Terza la slovena Stuhec. Sofia Goggia arriva così a 11 podi stagionali e diventa la seconda sciatrice azzurra a superare i 1000 punti in Coppa del Mondo dopo Karen Putzer.



La giornata azzurra viene arricchita anche dal secondo posto di Stefano Gross nello slalom di Kranjska Gora dietro all'austriaco Michael Matt. Gross, in testa dopo la prima manche, ha comunque migliorato il terzo posto di Madonna di Campiglio, sul podio anche Felix Neurether che batte anche Hirscher che comunque conquista la quarta CdM di fila in slalom.