Sci, coppa del mondo: Paris trionfa nella discesa di Bormio

Uno strepitoso Dominik Paris ha vinto la discesa di Bormio. Sulla pista dello Stelvio l'azzurro ha preceduto di soli 4 centesimi il norvegese Aksel Lund Svindal regalando così all'Italia dello sci alpino la prima vittoria stagionale in Coppa del mondo: per la squadra maschile è anche il primo podio.



Il 28enne altoatesino, argento mondiale in discesa a Schladming nel 2013, ha conquistato così il suo nono successo in carriera: sul podio è salito anche l'altro norvegese Kjetil Jansrud, mentre più indietro sono finiti gli altri due azzurri Peter Fill e Christof Innerhofer, fuori dalla top ten. I due erano stati i migliori in assoluto nell'unica prova cronometrata di martedì scorso con condizioni di pista però diverse da quelle di gara a causa della nevicata delle ultime ore che ha ammorbidito il fondo.