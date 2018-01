Sci, coppa del mondo: palle di neve contro Kristoffersen

La faccia di Henrik Kristoffersen al traguardo dello slalom di Schladming dice tutto, i suoi gesti eloquenti ne amplificano la rabbia. Lo sci alpino vive una notte mai vista e il risultato sportivo non c'entra nulla: il norvegese, rivale dell'idolo di casa Marcel Hirscher, viene sfiorato dal lancio di palle di neve da parte dei tifosi austriaci mentre è in pista e così, quando la sua prova finisce, non nasconde la sua ira.

Pazzesco a Schladming!

Alla fine trionfa Hirscher in 1'43"56 e magari lo avrebbe fatto lo stesso: del resto è il suo 54esimo successo con cui eguaglia il record del suo grande connazionale Hermann Maier. Quello che lo rende ancor più campione sono le scuse a Kristoffersen per quanto hanno fatto i suoi tifosi, anche se lui, ovviamente, non ne ha colpe. Terzo si è classificao lo svizzero Daniel YulePer l'Italia, nonostante una prima manche molto buona, ci sono Manfred Moelgg 5/o in 1.45.89 e Stefano Gross 7/o in 1.45"03.