Sci, coppa del mondo: Mikaela Shiffrin regina dello slalom

Compirà 23 anni martedì ed è da tempo la regina incontrastata dello slalom. Quasi incontrastata, visto che alle Olimpiadi, proprio nella sua gara, non è riuscita a salire sul podio: Mikaela Shiffrin batte la Holdener, ad Ofterschwang, precedendola di soli 9 centesimi e vince in anticipo la quinta coppa di specialità negli ultimi 6 anni. Per le italiane una gara senza squilli con il 15esimo posto di Chiara Costazza.



Pazzesca la carriera della Shiffrin che in Germania sta raccogliendo i frutti del proprio dominio: venerdì, infatti, aveva già portato a casa aritmeticamente la seconda Coppa del mondo consecutiva con il terzo posto nel gigante. Per lei le finali di Are tra una settimana saranno soltanto una meravigliosa passerella.