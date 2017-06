Sci, Coppa del Mondo: Hirscher trionfa per la sesta volta di fila

Trionfo record. Marcel Hirscher si aggiudica la sua sesta Coppa del mondo di sci alpino consecutiva, record mai riuscito prima nella storia. L'austriaco è il dominatore assoluto delle nevi dal 2012 e ha superato anche l'ex campione lussemburghese Marc Girardelli, che si è fermato a 5 trionfi, tra l'altro non consecutivi.



Un successo ampiamente preventivato quello di Hirscher, anticipato grazie al ritiro di Alexis Pinturault nella prima manche dello slalom gigante in corso a Kranjska Gora, in Slovenia. Il francese, infatti, era l'unico in grado di impensierire Hirscher in classifica, visto che lo scarto fra i due era di 432 punti, con altre quattro gare da disputare oltre a quella odierna prima della fine della stagione: ma con il forfait di oggi, la rimonta diventa matematicamente impossibile.



Hirscher, per la cronaca, ha dominato la prima manche con il tempo di 1'11"63, piu' veloce di 96 centesimi del norvegese Henrik Kristoffersen e di 1"10 dello svizzero Justin Murisier. Per l'Italia c'e' stato l'11° posto di Florian Eisath a 1"61 da Hirscher (ma solo a mezzo secondo dal podio), seguito da Manfred Moelgg, 12/o a 1"69, e Roberto Nani, 19/o a 2"17. Fuori dai trenta Riccardo Tonetti, Simon Maurberger e Giulio Bosca.