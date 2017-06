Sci, Coppa del Mondo: Goggia terza, Italia da record

Il terzo posto nell'ultima discesa stagionale avrà anche lasciato un po' d'amaro in bocca all'incontentabile Sofia Goggia, ma per l'Italia vale tanto perché regala alla nazionale azzurra di sci il record di podi in una stagione di Coppa del Mondo: è stata raggiunta, infatti, quota 38, la stessa che valse il primato stabilito nel 1997-98.



La Goggia ha chiuso la gara in in 1'37"98, conquistando così il 12° podio della stagione. A vincere è stata Ilka Stuhec, in 1'36"95, che così ha portato a casa anche la coppa di specialità: è stata la prima slovena a a riuscirci dopo Tina Maze. Seconda la statunitense Lindsey Vonn, in 1'37"61, che, senza danni, è spettacolarmente caduta dopo il traguardo. "Troppi errori", ha detto l'azzurra insoddisfatta della sua gara. Magari si rifarà nei prossimi giorni in SuperG e in Gigante.