Sci, Coppa del Mondo: Fill terzo nella discesa di Garmisch

È sempre grande Italia degli uomini jet: a Garmisch, in una gara batticuore difficile e piena di incidenti, l'azzurro Peter Fill con il terzo posto in 1'54"23 nella discesa recupero di Wengen ha conquistato il 23° podio azzurro in questa Coppa del Mondo, il suo 16° in carriera. L'altoatesino detentore in carica della coppa di disciplina aveva chiuso tra i primi tre solo un'altra volta quest'anno: a trionfare in 1'53"71 questa gara mozzafiato è stato lo statunitense Travis Ganong - 28 anni e secondo successo in carriera - mentre secondo è arrivato il norvegese Kjetil Jansrud in 1'54"09.



''E' stata una gara davvero molto, molto difficile. Era impossibile non sbagliare qualcosa'', ha commentato Peter soddisfatto della sua prestazione. Nella classifica di disciplina al comando c'è ora Jansrud con 202 punti dopo quattro gare, ma Peter lo tallona con 199. Per l'Italia - mentre Christof Innerhofer ha rinunciato a Garmisch pensando saggiamente ai prossimi Mondiali in modo da recuperare dopo la frattura del perone della gamba sinistra - in classifica c'è poi Dominik Paris, 10° in 1'54"92.



Per questa gara - partita alle 13,05 e con sei gradi sopra lo zero - dopo il gelo dei giorni scorsi a Garmisch c'è stata una piccola primavera meteo che ha velocizzato il fondo pista rispetto alla prova di giovedì. In più la Kandahar 2 e' pista tutta in ombra con vari muri (si arriva ad un pendenza massima del 92%), curve velocissime assolutamente centrifughe oltre ad una serie di lunghi salti. Al tutto si è aggiunto il fondo a tratti ghiacciato in vista del gigante di domenica. Il risultato è stata una gara in cui era impossibile non sbagliare ed infatti tutti lo hanno fatto. Inevitabilmente ci sono stati anche numerosi incidenti ed altrettante lunghe interruzioni. Più'seria è apparsa la caduta dello statunitense Steven Nyman, portato in elicottero all'ospedale per controlli.