Sci, Coppa del Mondo: Federica Brignone trionfa in combinata

Trionfa ancora Federica Brignone. L'azzurra, a un mese esatto dal successo nel gigante di Plan de Corones, fa sua anche la combinata di Crans Montana che recuperava quella cancellata ad Alternarmkt. Figlia d'arte, Fede è al quarto successo in carriera: sulle nevi svizzere ha preceduto Ilka Stuhec che ha dominato il superG valido come prima manche (aveva 52/100 di vantaggio sull'azzurra), ma è stata rimontata nello slalom.



La 26enne azzurra chiude con il tempo complessivo di 1'56"09, distanziando la slovena di ben 1"01. Terza, a 1"16, l'austriaca Michaela Kirchgasser. Nona piazza di Elena Curtoni a 2"22, decima per Federica Sosio a 2"36 e 12ª per Francesca Marsaglia a 2"65. Uscite nella prima manche Sofia Goggia e Marta Bassino.