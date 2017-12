Sci, Coppa del Mondo: Brignone vince il gigante di Lienz

Una grandissima Federica Brignone in 2'05"52 ha vinto il gigante di Coppa del mondo a Lienz davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg (2'05"56) e alla statunitense Mikaela Shiffrin (2'05"60) regalando la prima vittoria stagionale dello sci femminile. Per l'azzurra - 27 anni - è il sesto successo e il ventesimo podio in carriera arrivato dopo una seconda manche tiratissima con le ultime sette a scendere racchiuse in pochi centesimi.



Le altre italiane: Marta Bassino è finita fuori per un errore, Manuela Moelgg 13.a (2'07"13) e Sofia Goggia, 16.a (2'07"30) petché vittima di troppi errori nella seconda manche. Chiude Irene Curtoni 25.a (2'07"90).

FILL SECONDO A BORMIO

Ancora un podio per l'Italia a Bormio. A conquistarlo è Peter Fill, secondo 2'41''55 nella combinata vinta dal francese Alexis Pinturault (2'41''13). Terzo il norvegese Kjetil Jansrud. Sfortunata la prova di Dominik Paris: al comando dopo la prova di discesa e vincitore ieri, ha inforcato nello slalom speciale quando a ridosso del traguardo era al comando.