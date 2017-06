Sci, Combinata Crans-Montana: Brignone seconda

Niente da fare per Sofia Goggia che, nella combinata a Crans-Montana valevole per la Coppa del Mondo di sci, non riesce a difendere il primo posto del SuperG del mattino crollando nello slalom e chiudendo ottava. Ma l'Italia sorride comunque con il secondo posto di Federica Brignone, dopo la vittoria di venerdì. La gara è stata vinta dall'americana Mikaela Shiffrin, terza la slovena Ilka Stuhec che si prende la coppa di specialità sottraendola proprio alla valdostana.