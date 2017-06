Schwazer, nuova vita: prova la strada da allenatore privato

Alex Schwazer cerca di mettersi alle spalle la seconda squalifica per doping, dichiarandosi ormai ex atleta e diventando allenatore privato. L'altoatesino, fermato prima delle Olimpiadi di Rio della scorsa estate dopo il primo stop del 2012, ha aperto un sito internet per aiutare chi vuole avvicinarsi al mondo degli sport di resistenza.



"Sognate di correre la prima maratona della vostra vita e non sapete da che parte cominciare? Oppure avete corso una granfondo in bicicletta ed il risultato non è stato all’altezza delle vostre aspettative? Oppure siete semplicemente stanchi del fatto che i programmi di allenamento siano spesso uguali e abbastanza monotoni? Con l’esperienza di oltre 70.000 km di marcia e di centinaia di ore di corsa e in bici nelle gambe spero di esservi utile per raggiungere il vostro personale obiettivo con un programma di allenamento fatto su misura per voi".



Consigli e tabelle di allenamento che lo stesso Schwazer sottolinea non sono dedicate a professionisti ma agli amatori dato che "non sono un medico o un dietologo quindi non verranno consigliati integratori o piani di alimentazione. Sono un ex-atleta il quale ha sempre discusso con i propri allenatori i programmi di allenamento, conquistando così un grosso bagaglio di conoscenza ed esperienza".