Scherma, Garozzo derubato dell'oro di Rio mentre era sul treno

Una brutta disavventura ha avuto come protagonista Daniele Garozzo, il fiorettista azzurro medaglia d'oro nel fioretto alle ultime Olimpiadi di Rio: “Ero sul treno per Torino - ha dichiarato a la Repubblica Daniele - stavo andando a consegnare il giubbotto che con cui ho vinto all’Olimpiade allo Juventus Stadium, dove verrà esposto. Mi sono addormentato per un’ora. Quando mi sono svegliato ho trovato lo zainetto semi aperto, senza la medaglia d’oro. Alla polizia ferroviaria ho sporto denuncia, spero di ritrovare la medaglia, non tanto per il valore commerciale, quanto per il valore affettivo. La vorrei mostrare a un mio figlio, in futuro. Spero che me la restituiscano”.

"Non è stato un bel risveglio - ha aggiunto Garozzo - la delusione è stata fortissima. La medaglia era custodita in uno scrigno e chi l'ha presa ha creduto di mettere le mani su qualcosa di materialmente prezioso. Per me lo era, perchè la medaglia aveva il sapore di un percorso portato a termine, un ricordo da condividere negli anni. Ma io sono un 'ansioso' ottimista, quindi guardo al futuro e alle altre medaglie, che spero di poter conquistare".