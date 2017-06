Scherma, Errigo: "Provo con la sciabola ma non lascio il fioretto"

Una delusione sportiva produce diverse conseguenze, a seconda dell'atleta che la subisce. C'è chi ha bisogno di staccare, chi non si riprende più e chi, come Arianna Errigo, trova energie nervose per ripartire più forte. Ecco perché, nonostante Rio 2016, non lascerà il fioretto ma anzi raddoppierà: "Voglio provare a livello competitivo la sciabola. Mi ha sempre divertito - l'annuncio in esclusiva a Premium Sport -, l'avevo già provata e voglio rimettermi in gioco".



Una scelta coraggiosa: "E' una bella sfida, ma a me piacciono le sfide. Tra fioretto e sciabola cambia molto, dall'arma all'arbitro e proprio per questo non si sono mai visti atleti che praticano entrambe queste discipline, di soliti ci si specializza su una". Spiega la Errigo: "Dopo le Olimpiadi brasiliane penso che questa decisione mi dia nuove motivazioni e comunque se vedrò che toglierà troppo tempo o motivazioni al fioretto allora mi fermerò. Ma non credo".



Infine, un sogno: "Mi piacerebbe arrivare a Tokyo 2020 potendo gareggiare sia nel fioretto che nella sciabola: il regolamento lo permette, e io mi allenerei meno in palestra e più in gara!".