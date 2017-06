Scherma, Bebe Vio a cena con Renzi e Obama alla Casa Bianca

Ci sarà anche Beatrice - ormai per tutti Bebe - Vio alla prestigiosa cena alla Casa Bianca tra Matteo Renzi e Barack Obama. La campionessa paralimpica di scherma è stata scelta dal premier come eccellenza femminile italiana assieme alla sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini, la direttrice del Cern, Fabiola Giannotti e la curatrice del dipartimento di architettura e design del Moma, Paola Antonelli. All'evento presenti anche Roberto Benigni e Paolo Sorrentino. La Vio ha scherzato su Facebook: "Non sapevo cosa mettermi, ho chiesto a Dior" e infatti il vestito è stato realizzato con l'aiuto di Maria Grazia Chiuri, direttore creativo della famosa azienda francese di moda.