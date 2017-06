Scegli i migliori sportivi del 2016: entra e dì la tua!

Quello che sta per concludersi è stato un anno ricco di grandi emozioni per utti gli appassionati di sport. Il 2016 va in archivio ed è dunque tempo di bilanci per gli sportivi. Sono stati 12 mesi fantastici per diversi protagonisti, uno su tutti Cristiano Ronaldo che ha conquistato il Pallone d'Oro dopo aver vinto Champions, Supercoppa Europea e Mondiale per Club con il Real Madrid ed Europei con il Portogallo. 2016 indimenticabile anche per Claudio Ranieri: il tecnico italiano ha condotto il Leicester a uno storico successo in Premier League. Non ha portato a casa tofei ma è stato al centro dell'attenzione Gonzalo Higuain, capocannoniere da record con 36 gol (battuto Nordhal) con la maglia del Napoli prima di passare alla Juventus.



Non solo calcio nell'anno appena trascorso: in Brasile sono andate in scena infatti le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Hanno brillato, tra le altre, le stelle di Usain Bolt, Michael Phelps,Tania Cagnotto, Bebe Vio e Alex Zanardi. Sorrisi (non vanno dimenticati i trionfi di Rosberg e Marquez in F1 e MotoGp) ma anche tante lacrime nel mondo dello sport e non solo per la tragedia aerea che ha colpito la squadra brasiliana della Chapecoense, lo scorso 28 novembre a Medellin. Il dramma ha riportato alla memoria le tante sciagure del passato, a partire da quella che cancellò il Grande Torino



L'anno si chiude e chiediamo a voi di scegliere i personaggi sportivi del 2016: gli uomini e le donne che più di tutti vi hanno emozionato e fatto vivere momenti speciali. Clicca sui link e dì la tua!



