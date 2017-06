Scarponi, ricordo commovente alla Liegi-Bastogne-Liegi

L'ensemble du peloton rend hommage à Michele Scarponi / the peloton paying tribute to Michele Scarponi before the start #LBL pic.twitter.com/Qpd1tFF37Q — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) 23 aprile 2017

Jakob Fuglsang e i suoi compagni di squadra non pedaleranno per vincere. L'Astana correrà soltanto per Michele Scarponi, ogni istante, ogni metro, ogni chilometro. La Liegi-Bastogne-Liegi del 2017 non potrà essere una corsa come tutte le altre: alla vigilia ha perso la vita il "ciclista col sorriso", com'è stato ribattezzato il campione azzurro che solo pochi giorni prima di sparire per sempre era ancora capace di vincere, a 38 anni, una tappa del Tour of the Alps, il giro del Trentino.



Alla partenza della classica belga, l'Astana era in prima fila, con il lutto al braccio. E quando gli organizzatori hanno ricordato il loro compagno morto 24 ore prima in un incidente stradale a Filottrano, le lacrime sono state inevitabili. Un omaggio commovente da parte di tutto il gruppo, che ha fatto partire gli applausi. Scarponi vivrà sempre tra loro.