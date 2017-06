Scarponi, in 10 mila ai funerali: "Un uomo grande grande"

Chissà se l'ha sentito anche lui quell'applauso, quell'amore di un popolo intero. La bara di Michele Scarponi è entrata alle 15.45 circa nel campo sportivo di Filottrano: erano quasi in 10 mila a dargli l'ultimo saluto ai funerali, battendo forte le mani per far arrivare il messaggio lassù. "Michele è esempio di sacrificio, non per primeggiare, ma per essere compagno; un esempio di collaborazione, dell'essere squadra", ha detto l'arcivescovo di Ancona-Osimo, il cardinale Edoardo Menichelli nell'omelia, concelebrata con altri 5 sacerdoti. Menichelli ha fatto questa osservazione ricordando di aver incontrato il campione e che questi gli aveva confidato "la fatica che si fa" nel correre, nell'essere ciclista.



Menichelli ha poi chiesto a tutti una preghiera per avere il dono della consolazione, per i familiari del ciclista, la moglie Anna e i due gemellini di neppure 5 anni, che erano presenti alla funzione religiosa, ma anche per i tanti amici e per la comunità di Filottrano. "Consolazione e pacificazione", ha aggiunto, chiedendo una preghiera anche per l'investitore del corridore, falciato sabato scorso da un furgone alle porte di Filottrano, che "porta nel cuore", ha detto, il rimorso di aver "drammaticamente segnato la vita di Michele e della famiglia".



Ai funerali presenti altri ciclisti come Aru e Nibali, il c.t. Davide Cassani, ma anche Roberto Mancini, che aveva avuto modo di conoscere il campione dell'Astana. "Oltre alla presenza di diverse migliaia di appassionati amici tifosi sono arrivate testimonianze di affetto da tutto il mondo per la morte di Michele Scarponi - ha precisato il presidente della Federazione ciclistica Renato Di Rocco - anche da paesi non abitualmente ciclistici come Sudafrica e il Marocco. Evidentemente era una figura grande, grande. Oggi per noi è una giornata di lutto, ma di quelle pesanti".



Non è stata una volata come avrebbe voluto, ma Michele Scarponi ha fatto il suo ultimo chilometro tra due ali di folla da grande campione. È stato lo Scarponi Fan Club a chiedere alle migliaia di persone che hanno partecipato ai funerali di lasciar passare in un 'corridoio' il carro funebre con il feretro, seguito a piedi dal team dell'Aquila di Filottrano, l'Astana. La gente lo ha accompagnato poi fino al cimitero, dove la famiglia ha chiesto di poter tumulare il campione in privato.