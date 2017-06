Ryder Cup, l'Europa in rimonta sugli Usa

Usa ancora in vantaggio sull'Europa dopo i foursome della seconda giornata della 41.ma Ryder Cup, che si svolge a Chaska, in Minnesota. La selezione continentale, capitanata dall'irlandese Darren Clarke, ha però ridotto le distanze e ora è distanziata solo di un punto dalla squadra guidata da Davis Love III. Il punteggio è infatti di 6,5 a 5,5 dopo che la prima giornata era finita 5-3.



Sabato la coppia formata dal nordirlandese Rory McIlroy e dal belga Thomas Pieters ha battuto 4&2 Rickie Fowler e Tom Mickelson mentre gli inglesi Justin Rose (campione olimpico) e Chris Wood hanno superato per 1 up Jimmy Walker e Zach Johson Per gli Stati Uniti il punto è arrivato da Brandt Snedeker e Brooks Koepka che hanno sconfitto 3&2 lo svedese Henrik Stenson e l'inglese Matt Fitzpatrick.



In parità il match tra gli statunitensi Patrick Reed e Jordan Spieth e il duo spagnolo Sergio Garcia-Rafa Cabrera Bello. La seconda giornata della sfida all'Hazeltine National Golf Club prosegue con i four-ball.