Rugby, valanga All Blacks sull'Italia: all'Olimpico Azzurri ko 10-68

Pesante sconfitta, all'Olimpico di Roma, per l'Italia del rugby contro gli All Blacks. Nel test-match di preparazione al Torneo Sei Nazioni, gli azzurri cedono ai campioni del mondo della Nuova Zelanda con il punteggio di 10-68. Niente da fare per gli azzurri, che contro i campioni del mondo degli All Blacks proprio non riescono a vincere, neanche con la versione rimaneggiata che è scesa in campo a Roma. La Nuova Zelanda offre una prestazione non eccezionale, ma comunque più che sufficiente a mettere immediatamente sotto gli azzurri. Che, va detto, hanno messo in mostra indicazioni molto incoraggianti in vista delle prossime sfide, quando probabilmente se la potranno giocare con più chance. Ma non oggi, 10 mete a una per gli All Blacks, che vincono il 14° incontro su 14 con l'Italrugby.

Italia-Nuova Zelanda 10-68

Marcatori - p.t. 5’ m. Fekitoa tr. Cruden, 12’ c.p. Canna, 16’ m. Faumuina tr. Cruden, 20’ m. Tuipulotu tr. Cruden, 26’ m. Dagg tr. Cruden, 38’ m. Crockett tr. Cruden; s.t. 6’ m. Luatua tr. Cruden, 18’ s.t. m. Fekitoa tr. Cruden, 23’ m. Dixon, 27’ m. Boni tr. Allan, 33’ m. R. Ioane tr. Sopoaga, 37’ m. Naholo tr. Sopoaga.

Italia - Padovani; Bisegni, Benvenuti, McLean, Esposito (25’ s.t. Boni); Canna (10’ s.t. Allan), Bronzini (10’ s.t. Gori); Parisse, Favaro, Mbandà (14’ s.t. Minto); Van Schalkwyk, Fuser (14’ s.t. Biagi); Cittadini (3’ p.t. Ceccarelli), Ghiraldini (10’ p.t. Gega), Lovotti (39’ s.t. Panico). All. O’Shea. Nuova Zelanda - McKenzie; Dagg (10’ s.t. R. Ioane), Fekitoa, Lienert-Brown, Naholo (18’ s.t. Sopoaga); Cruden, Kerr-Barlow (10’ s.t. A. Smith); Luatua, Cane, Dizon; S. Barrett (14’ s.t. Retallick), Tuipulotu (19’ s.t. Todd); Faumuina (15’ s.t. Tu’Ungafasi), Taylor (25’ s.t. Coltman), Crockett (30 s.t. Moody). All. Hansen.

Arbitro — Owens (Galles).

Note — p.t. 3-35. Spettatori 63.000. Gialli: nessuno. Calci: Canna 1 su 1 (3 punti), Allan 1 su 1 (2 punti); Cruden 7 su 7 (14 punti), Sopoaga 2 su 3 (4 punti). Uomo del match: Cruden.