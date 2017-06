Rugby, storica Italia: battuto il Sudafrica per la prima volta

L'Italia del rugby ha conquistato il suo primo, storico successo contro il Sudafrica, battendo 20-18 il Sudafrica allo stadio Franchi di Firenze nel secondo test match autunnale. Prima vittoria per O'Shea, merito di una buona difesa, dei calci piazzati di Canna e delle due mete di Venditti e Fuser.



L'Italia ha cominciato bene, con idee chiare, con un piano di gioco che non è mai cambiato. Sono gli Springboks a smuovere il risultato, con la meta di Habana all'8', più per demerito degli azzurri che per effettiva superiorità. Ma all'11' gli azzurri rinunciano ad un calcio, conquistano la touche dalla rimessa e Van Schalkwyk (sudafricano naturalizzato) conclude in meta la maul avanzante. Canna trasforma e l'Italia è in vantaggio.



Gli azzurri palesano un limite nella difesa uno contro uno al largo ed è qui che arriva la seconda meta per un errore di placcaggio su Allende, questa volta trasformata da Lambie. Al 30' l'Italia accorcia con un piazzato di Padovani ma soprattutto continua a giocare bene reggendo lo scontro fisico e alternando il gioco alla mano con calci di liberazione sempre sulla profondità del campo. Sul finire del tempo la prima svolta della gara: a 5 metri dalla linea di meta, l'Italia contiene un soffocante arrembaggio ospite (piu' di 15 fasi) che si conclude con un avanti sudafricano e lascia il risultato sul 10-12.



Minuti di sofferenza nel secondo tempo, pagati però solo con un piazzato di Lambie al 6', e questa, probabilmente, è la seconda svolta della gara. Da una maul avanzante arriva la meta di Venditti, trasformata da Canna. Un fallo dubbio fischiato dall'arbitro Clancy a Parisse riporta avanti gli Springboks, però Canna risponde subito per il 20-18.