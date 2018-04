Rugby, Sei Nazioni: Italia-Scozia 27-29, azzurri beffati nel finale

Mancavano due minuti, bisognava resistere un altro po', ma la generosa e a tratti bella Italia dell'Olimpico non ce l'ha fatta. Gli Azzurri del rugby si sono arresi ancora, battuti da un calcio piazzato di Laidlaw al 38' del secondo tempo e così il 29-27 della Scozia li condanna ancora una volta al cucchiaio di legno nel Sei Nazioni, il terzo consecutivo.



Le sconfitte di fila salgono a 17 e l'ultima vittoria risale al 28 febbraio 2015, ormai tre anni fa, proprio contro la Scozia che anche quest'anno si è rivelato l'avversario maggiormente alla portata. Sembrava addirittura fatta a un certo punto: le mete di Allan e Minozzi tra il 13' e il 20' del primo tempo hanno lanciato l'Italia verso il parziale di 17-5, un'altra meta di Allan a inizio ripresa ha portato il risultato sul 24-12, che è rimasto intatto fino al 60'. Lì è venuta fuori la Scozia e il piazzato di Allan al 75' col nuovo sorpasso (27-26) aveva illuso i tifosi prima della beffa finale.



L'Italia si consola, si fa per dire, con il punto conquistato per il bonus difensivo: la squadra di O'Shea evita almeno di chiudere il torneo a zero. Resta anche la bella prestazione, di sicuro la migliore di questo Sei Nazioni.