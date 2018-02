Rugby, Sei Nazioni: Irlanda-Italia 56-19

Ancora un duro ko per l'Italia del rugby: gli azzurri hanno perso 56-19 a Dublino contro l'Irlanda in una partita della seconda giornata del Sei Nazioni. Per l'Italia è la quattordicesima sconfitta consecutiva, record negativo eguagliato nel torneo. La squadra di O'Shea, ancora in cerca di certezze e che sta lavorando prima di tutto sul non prendere imbarcate del genere, è stata dominata al via, chiudendo il primo tempo sullo 0-28, per poi rialzarsi parzialmente nella ripresa con le tre mete (dopo le sei subite) di Allan, Gori e Minozzi quando la partita era di fatto finita.