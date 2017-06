Rugby, provano a filmare arbitro nuda in doccia: squalificati 3 minorenni

Un episodio inqualificabile, una squalifica esemplare, una punizione che fa discutere. Succede a Roma, in una partita giovanile di rugby. La categoria è l'Under 16 Elite: la Legio Invicta batte L'Aquila 34-14 e al termine della sfida due ragazzi di 15 anni e uno di 16 provano a filmare l'arbitro donna di 18 anni, Maria Clotilde Benvenuti, mentre fa la doccia negli spogliatoi del Tre Fontane. I tre, reo confessi dopo la denuncia dello stesso arbitro, vengono squalificati 15 mesi dal comitato regionale del Lazio della Federugby per 15 mesi.



Il giudice sportivo ha considerato un'aggressione il tentativo dei ragazzi, seppur andato a vuoto: i tre, infatti, non sono riusciti a scattare foto della ragazza, ma soltanto dello spogliatoio deserto. Anche alla sorella di Maria Clotilde, Maria Beatrice, era accaduto un episodio spiacevole: fu placcata durante una gara da lei diretta, dall'argentino Bruno Doglioli, che è stato poi radiato.



Intanto Roberto Barillari, il direttore sportivo della Roma Rugby Legio Invicta XV, ha detto la sua sulla squalifica: "Sono mortificato - ha detto al Messaggero -. Spero solo che questo, vista la loro età, non significhi che quegli studenti smetteranno di giocare perché a 16 anni una squalifica del genere equivale in pratica a una radiazione: vedremo se sarà il caso di fare ricorso".