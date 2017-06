Rugby, placcato in campo l'arbitro donna: "Ma non mi fermo"

Grave episodio nel campionato italiano di serie A di rugby, durante Valsugana-Vicenza. L'arbitro Maria Beatrice Benvenuti è stata placcata in modo scorretto e violento da Bruno Doglioli, esterno argentino della squadra ospite. La donna si è rialzata, ha concluso la gara ma in ospedale le hanno dato 15 giorni di prognosi oltre ad averle detto che è stata fortunata: "Poteva rischiare la sedia a rotelle". Doglioli, che non ha giustificato né negato il gesto, è stato squalificato per tre anni, la Benvenuti ha commentato così: "Vigliacco aggredirmi alle spalle e non perché sono donna. Ma non mi fermo, continuerò ad arbitrare nel rugby".