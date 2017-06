Rugby, l’Italia si prepara agli All Blacks coi bimbi di Amatrice

Oltre duecento atleti da allenare in una volta sola devono essere un record anche per Conor O'Shea. Il Ct dell'Italrugby ha accettato con entusiasmo la sfida ed oggi, insieme al proprio staff e a sei azzurri convocati per i test match di novembre, è sceso in campo sul prato dello stadio 'Iacoboni' di Rieti per dirigere un rugby clinic dedicato a giocatori molto speciali: gli studenti delle scuole di Amatrice e degli altri comuni colpiti dal terremoto dello scorso agosto.

L'iniziativa, voluta ed ideata dallo staff tecnico della Nazionale dopo il sisma del 24 agosto è stata sviluppata in collaborazione con gli Arieti Rugby Rieti, la società del capoluogo sabino che fin dalle prime ore dopo il terremoto sisma si è attivata per portare conforto e beni di prima necessità alle popolazioni colpite. Il ct O'Shea, il manager Luigi Troiani e gli altri tecnici azzurri - Catt, Venter (due campioni del mondo, con Inghilterra e Sudafrica rispettivamente) De Carli, Goosen, Guidi e Fonzi - si sono divisi sul campo dello 'Iacoboni', insieme a Venditti, Odiete, Ferrari, Geldenhuys, Steyn e Violi proponendo giochi con la palla ovale e partitelle agli oltre 200 giovani rugbisti, e poi rimanendo sul prato per le foto e gli autografi di rito.

"Il rugby è uno sport molto speciale - ha detto O'Shea commentando la giornata, nel corso della quale ha incontrato il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi - e oggi abbiamo avuto l'opportunità di condividerlo con tutti questi giovani. Essere scesi in campo insieme è un piccolo gesto nel quadro generale delle cose, non è nulla, ma è importante che questi ragazzi capiscano che pensiamo sempre a tutti loro. Sabato noi siamo attesi da una sfida molto difficile contro gli All Blacks, ma è nulla rispetto a quello che questa gente ha affrontato e sta affrontando".

In attesa del test match di sabato contro i campioni del mondo, domani sera O'Shea e tutti i collaboratori del suo staff andranno a cena insieme ai loro colleghi della Nuova Zelanda, ct Steve Hansen in primis. Non si parlerà di tattiche ma sarà una serata all'insegna della convivialità, come da prassi rugbistica. Non si sa se nel menu sono previste le "pinne all'arrabbiata" chieste dai 'kiwi'.