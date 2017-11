Rugby, Italia-Fiji 19-10: prima vittoria nel 2017

L'astinenza è durata quasi un anno, finalmente l'Italia del rugby è tornata a vincere. L'ultima volta nel novembre 2016, quando per la prima volta nella loro storia gli Azzurri riuscirono a piegare il Sudafrica. A cadere, stavolta, sono le Isole Fiji: a Catania, nel primo test match autunnale, finisce 19-10.



Una sola meta (di Ferrari) e una prestazione di sostanza, non particolarmente brillante: tanto basta, in ogni caso, per tornare a far festa. Il primo tempo si è chiuso il parità (10-10) perché proprio allo scadere l'Italia ha concesso l'unica meta del pomeriggio agli avversari, con Nakarawa. Poi i calci di punizione di Canna nella ripresa hanno chiuso i conti, col sigillo di McKinley. Per il c.t. Conor O'Shea un buon motivo per sorridere.