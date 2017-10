Rugby, infortunio shock per Scott Baldwin

Gli Ospreys si trovano in Sudafrica per disputare il Pro14 di rugby (partecipano anche Benetton Treviso e Zebre Parma) e in una giornata di riposo il tallonatore Scott Baldwin è andato allo zoo con qualche compagno di squadra. Il tallonatore anche del Galles ha infilato la mano dentro la gabbia dei leoni per accarezzarne uno sulla testa, “come se fosse un gattino“, ha detto con un certo tono di biasimo il suo allenatore, Steve Tandy. Come si vede nel video, dopo qualche coccola il leone lo ha morso: la buona notizia è che Baldwin ha ancora la sua mano, se l’è cavata con qualche punto di sutura. Gli Ospreys però, per un paio di settimane almeno, non avranno i loro tallonatore.