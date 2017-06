Rugby, Castrogiovanni si ritira giocando "un torneo tra ciccioni"

Martin Castrogiovanni ha deciso di dire basta, il pilone azzurro saluta tutti con un messaggio su Facebook: "Le scarpe sono pronte, anche se non è mai facile dire addio. Il 17 dicembre giocherò il Seven de Gordos (rugby a 7 dei ciccioni), partita dedicata a giocatori che superano i 100 chili. Il primo amore non si scorda mai".



Castrogiovanni, 119 presenze e 60 punti in Nazionale, si ritirerà in Argentina, dove i nonni si trasferirono dalla Sicilia e dove lui è nato 35 anni fa. E proprio lì inizio nel mondo del rubgy, in quel Seven de Gordos con il qualce vuole chiudere il cerchio. Una scelta perfettamente in linea con il personaggio, spesso fuori dagli schemi (a volte pure troppo, vedi la fine del rapporto con il Racing Parigi). Anche Zlatan Ibrahimovic, con il quale passò una memorabile festa a Las Vegas, ha voluto mandargli un messaggio via Facebook per salutarlo.

L'ADDIO DI CASTROGIOVANNI

IL SALUTO DI IBRA