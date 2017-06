Rugby, All Blacks nella leggenda: Australia ko, è il 18° trionfo in fila

Gli All Blacks riscrivono i libri di storia del rugby ed entrano di diritto nella leggenda battendo per 37-10 l’Australia nel test match ad Auckland e conquistando la vittoria consecutiva numero 18, nuovo record assoluto per le nazioni di prima fascia, che fino alla scorsa settimana condividevano con altre due loro edizioni precedenti (1965-69 e 2013-14) e con il Sudafrica 1997-98.

Nella terza e ultima partita della Bledisloe Cup (che era però già nella loro bacheca dopo le due vittorie nel Rugby Championship), i bicampioni del mondo in carica si sono confermati imbattibili e hanno dominato segnando sei mete firmate Dagg, Lienert-Brown, Perenara, Savea (2) e Coles.

Per la squadra guidata dal c.t. Steve Hansen è arrivata anche la vittoria consecutiva numero 45 in casa: e anche in questo caso si tratta di un primato. Per gli All Blacks il prossimo appuntamento con la storia, per provare ad allungare ancora la striscia, è fissato per sabato 5 novembre, quando sfideranno l'Irlanda al Soldier Field di Chicago. La settimana successiva, la sfida con l'Italia all’Olimpico di Roma che aprirà la fase europea del loro tour.