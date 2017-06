Rugby, All Blacks in arrivo a Roma: Malagò chiama Mattarella

"Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto una lista di tutti gli eventi che si svolgono a Roma perchè vorrebbe manifestare la sua vicinanza al mondo dello sport. Io ho messo al primo posto la partita dell'Italia con gli All Blacks o una degli Azzurri all'Olimpico in occasione del prossimo Sei Nazioni".

Lo ha rivelato il presidente del Coni, Giovanni Malagò in occasione della presentazione dei tre Test Match autunnali dell'Italrugby, il primo proprio contro la Nuova Zelanda allo stadio Olimpico di Roma il 12 novembre. In quell'occasione, quindi, potrebbe esserci anche il Capo dello Stato in tribuna. "Speriamo che il presidente trovi il tempo per venire e che possa esserci vicino, sarebbe un bellissimo segnale per il mondo dello sport", ha aggiunto Malagò al Salone d'Onore del Coni.

Gli azzurri scenderanno in campo sabato 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma contro i neozelandesi campioni del mondo in carica e reduci da 18 successi consecutivi. Seguirà il match al 'Franchi' di Firenze contro il Sudafrica il 19 novembre e infine il 26 novembre a Padova contro Tonga.