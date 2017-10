Rotary Marathon, il 22 ottobre la seconda edizione ad Abbiategrasso

Domenica 22 ottobre torna la Rotary Marathon dei Navigli, seconda edizione dell'evento organizzato dal Rotary Club Abbiategrasso in collaborazione con numerose associazioni sportive del milanese per sostenere un progetto benefico. L'anno scorso, grazie al contributo della prima Rotary Marathon, è stata inaugurata una scuola per ragazzi disabili in India e quest'anno lo scopo è altrettanto nobile: dotare la struttura di uno scuolabus attrezzato.



La gara prevede cinque percorsi differenti, adatti a tutte le categorie di runners: dalle classiche maratona (42,195 km) e mezza maratona (21,087 km), con percorsi omologati FIDAL, ai tre circuiti “Corsa del Cuore”, omologati FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti), rispettivamente da 12 o 5 km per famiglie e dilettanti e 1,5 km per bambini e ragazzi fino a 12 anni.



Come l'anno scorso, il percorso sarà ad anello: si parte da Abbiategrasso per attraversare la campagna lombarda e gli antichi borghi affacciati sul Naviglio Grande, lontano dal traffico per quasi tutto il tracciato. Main sponsor dell’evento sarà ancora Decathlon, affiancato quest’anno da Revivre.



Testimonial dell’evento sarà infine un atleta ed un abbiatense d’eccezione: Fabio De Angeli, vincitore della scorsa edizione della Rotary Marathon, che correrà accanto a molti altri atleti di primissimo livello. Iscrizioni e maggiori informazioni su www.rotarymarathon.it