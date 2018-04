Rossi, Buffon, Federer &co: il dilemma degli intramontabili

Il momento di dire basta. Ci deve essere per forza. Il giorno in cui qualcosa, o qualcuno, ti facciano capire che il tuo tempo è finito. Ma se invece non succede? Se quel momento non arrivasse mai? Il dilemma di tutti i campioni - quelli che si credono immortali perché è l’amore cieco della gente a farli sentire così – si rinnova insieme al contratto di Valentino Rossi con la Yamaha: altri due anni a 300km orari sul rettilineo del tramonto.

Il Dottore più in salute del mondo correrà in MotoGp fino alla soglia dei 42 anni. Il Paradiso, insomma, può attendere insieme a quel museo pieno zeppo di cimeli (fra cui 9 titoli iridati) che lo sta aspettando da qualche parte nel futuro dello sport, quando una parola di due lettere comparirà su Wikipedia davanti a quella della sua professione. Solo allora Valentino diventerà un EX.

E chissà quando il trapasso sportivo strapperà alle nostre domeniche il sorriso rassicurante e il talento unico di Gigi Buffon, 40anni appena compiuti ma tuttora in bilico tra il calcio e l’addio. Campioni senza bandiere, cittadini del mondo, patrimoni dell’umanità sportiva come i 20 slam conquistati dallo svizzero Roger Federer, che a quasi 37 anni è ancora (racchetta e statistiche alla mano) il numero uno del pianeta.

Una terra sconfinata dove la lotta tra il campione e il tempo è sempre d’attualità, da quando un baronetto inglese di nome Stanley Matthews, primo calciatore a vincere il Pallone d’Oro, spostò le lancette dell’addio al calcio oltre l’età di 50 anni. Una meta forse impossibile da raggiungere per Tom Brady, intramontabile stella del football americano reduce dalla sconfitta nell’ultimo Superbowl eppure ancora sul pezzo, esattamente come gli altri compagni di carta d’identità. “Deciderò quando smettere insieme alla mia famiglia”, ha dichiarato giorni fa con il sorriso dei tempi del college. Quando il dilemma non esisteva. Perché era così giovane, e così bravo, da poter continuare.