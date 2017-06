Ross Brown torna in pista: "Faremo una F1 più bella per i tifosi"

L'addio di Bernie Ecclestone dopo 40 anni alla guida della Formula 1 voluto dai nuovi proprietari di Liberty Media ha avuto come conseguenza il ritorno nel paddock di una vecchia conoscenza, Ross Brawn. L'ex team principal della Mercedes e direttore tecnico della Ferrari dell'era di Michael Schumacher, sarà direttore amministrativo: "È bellissimo tornare nell'ambiente - ha detto il manager 62enne - ho avuto colloqui con Liberty Media in questi ultimi mesi e non vedo l'ora di lavorare con Chase Carey, Sean Bratches e tutto lo staff della Formula 1 per aiutare la crescita della categoria. Abbiamo un'inedita opportunità di lavorare insieme ai team e agli organizzatori per creare una Formula 1 migliore per loro ma soprattutto per i tifosi".

Il nuovo presidente Chase Carey, l'uomo che ha preso il posto di Ecclestone, dà il benvenuto a Brawn: "Sono lieto di accoglierlo - ha detto - nei suoi 40 anni in questo sport ha dato un tocco magico in tutti i team in cui ha lavorato, ha una conoscenza della materia impareggiabile, esperienza e relazioni, mi ha già molto aiutato con i suoi consigli", ha dichiarato.

Rosberg: "Ottimo lavoro, ma è giusto cambiare"

Bernie, mega job! But a change has been overdue. Mr. Carey, all the best in making our sport awesome again. — Nico Rosberg (@nico_rosberg) 23 gennaio 2017

Massa: "Benvenuta Liberty Media"