Roma 2024 si riapre? Lotti: "Mai dire mai", ma Malagò si tira indietro

Roma 2024, la partita può riaprirsi. Nel giorno della consegna dei Collari d'oro nel salone d'onore del Coni, la presenza del neo-ministro dello sport Lotti ha riacceso le speranze di chi vorrebbe le Olimpiadi nella Capitale tra otto anni. "Mai dire mai, per i Giochi ci sarà tempo per riparlarne - le parole di Lotti -. Non so se a Roma o da qualche altra parte, vediamo quello che succede". La candidatura, infatti, potrebbe essere riproposta al Cio entro febbraio 2017 e le recenti vicende politiche (le difficoltà della giunta Raggi) potrebbero far rivedere alcuni pareri.



Ma se il Governo riapre uno spiraglio, il Coni preferisce non entrarci: "E' una ferita ancora aperta che non si rimarginerà mai, probabilmente - le parole del numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò -. Tecnicamente c'è ancora tempo ma non avrebbe senso, sarebbe poco serio da parte nostra". Dello stesso parere Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente del Comitato promotore: "Discorso finito, si è persa una straordinaria occasione per mettere la città in grado di vincere una grande sfida''.