Roma 2024, Renzi attacca la Raggi: "Ha sbagliato mestiere"

"Non si fermano le grandi opere ma si fermano i ladri. Se invece dici di no, hai paura, ti fermi davanti una grande sfida e preferisci non metterci la faccia hai sbagliato mestiere". E' un attacco molto duro quello che il presidente del Consiglio Matteo Renzi rivolge nei confronti della sindaca di Roma Virgina Raggi in merito al NO del M5S alle Olimpiadi nella capitale.

"L’Italia è divisa - ha detto Renzi, che si trovava a Prato per promuovere il Sì al prossimo Referendum costituzionale - tra chi sta alla finestra a guardare e chi sta nell’arena e se vede una cosa che non va la cambia. Questa è la differenza tra la politica e il bar dello Sport. Il fatto di dire che non si fanno le Olimpiadi per timore della corruzione è una incredibile ammissione di incapacità da parte della dirigenza di quella città. E se tu hai davanti otto anni - ha aggiunto - se hai un minimo di credibilità e autorevolezza, tu i ladri li cacci".

"Il no alle Olimpiadi è una straordinaria metafora dell’Italia dei no - ha proseguito il presidente del Consiglio - All’Expo è accaduto che tanti hanno detto `bella l’Italia che ce la fa´, alle Olimpiadi invece cosa succede: i soldi delle Olimpiadi li puoi mettere nelle periferie di Roma se le fai, se no quei soldi vanno nelle periferie di Parigi e Los Angeles. Mi piange il cuore per i posti di lavoro persi a Roma, per le periferie di Roma". "Spero che i consiglieri comunali abbiano un sussulto - ha concluso Renzi - ma se decideranno per il no, lo rispetteremo. Ho visto però le immagini alle Paraolimpiadi di Bebe Vio, ho visto le parole di Zanardi che ha detto: Non toglieteci questo sogno”.