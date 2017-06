Roland Garros, Nadal pazzesco, Djokovic avanti a fatica

La seconda giovinezza che sta vivendo Rafa Nadal è stupefacente. Al Roland Garros ha dato l'ennesima dimostrazione di forza qualificandosi agli ottavi di finale con una partita meravigliosa: ne ha fatto le spese il povero Basilashvili, spazzato via in un'ora e mezza dopo aver vinto un solo game in tre set. 6-0 6-1 6-0 l'eloquente punteggio finale che ha regalato allo spagnolo la vittoria numero 98 su 100 partite disputate sulla terra rossa in carriera al meglio dei 5 set. Semplicemente un fenomeno.



Il successo di Nole Djokovic è stato decisamente diverso. Il serbo, che non è uno specialista sulla superficie, ha faticato parecchio contro Schwartzman, vincendo soltanto al quinto set, anche se negli ultimi due (6-1 6-1) è emersa la netta superiorità rispetto all'avversario.