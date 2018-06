Roland Garros, Nadal batte Thiem in finale: 11° trionfo

Rafa Nadal sempre più nella leggenda. Il tennista spagnolo conquista l'undicesimo Roland Garros della sua carriera battendo in finale Dominic Thiem in tre set (6-4, 6-3, 6-2) e raggiunge così il record di Margaret Court, ovvero 11 successi nello stesso Slam (complessivamente sono 17 nei tornei dello Slam).



Undici come le volte nelle quali il 32enne ha fatto suoi tre tornei: nella stagione in corso aveva infatti già trionfato a Barcellona e Montecarlo.



La vittoria odierna è fondamentale anche da un altro punto di vista perché garantisce a Nadal la permanenza sul trono del ranking mondiale, davanti a Roger Federer.