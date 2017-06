Roland Garros, Hamou molesta giornalista in diretta: espulso!

La Federazione tennistica francese ha annunciato di aver ritirato le credenziali di Maxime Hamou dopo "il riprovevole comportamento del tennista con una giornalista". Il francese, 21 anni, aveva appena disputato (e perso 3-0 contro l'uruguaiano Pablo Cuevas) un incontro al Roland Garros quando, intervistato dalla giornalista di Eurosport Maly Thomas, ha esagerato: dapprima tenta di baciarla fraternamente (nulla di grave, gli ospiti in studio ridono e lui risponde alla domanda), ma poi oltrepassa il limite. L'abbraccio si fa sempre più insistente, i tentativi di baciarla anche, poi la sua mano scivola sul seno della giornalista, che sfugge all'abbraccio infastidita. "Se non fossimo stati in onda l'avrei preso a pugni" ha detto la Thomas poco dopo l'accaduto.

Successivamente Hamou si è scusato ("Faccio le mie più profonde scuse a Maly Thomas se si è sentita ferita o turbata dal mio atteggiamento durante la sua intervista. Ho appena vissuto una settimana meravigliosa qui al Roland Garros e mi sono lasciato trasportare dal mio entusiasmo in modo esagerato"), ma il suo gesto ha fatto molto rumore, tanto che anche il neo Ministro dello Sport, Laura Flessel, lo ha condannato con un tweet: "No, un aggressione in diretta non è divertente. Non bisogna mai, mai, mai banalizzare atti come questo".