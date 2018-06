Roland Garros, Cecchinato ai quarti: ora Djokovic

Impresa dell'azzurro Marco Cecchinato, che si è qualificato per i quarti di finale del torneo del Roland Garros, secondo slam della stagione, battendo in quattro set il belga David Goffin, numero 9 al mondo, col punteggio di 7-5, 4-6, 6-0, 6-3.



Cecchinato è il quarto italiano, dopo l'era Panatta, a battere un top 10 al Roland Garros (prima di lui Camporese nel 1991, Starace nel 2004 e Volandri nel 2007) mentre è il sesto italiano a raggiungere i quarti nell'era Open dopo Panatta, Bertolucci, Barazzutti, Furlan e Fognini.



Per l'accesso alla semifinale, il 25enne palermitano (che finora ha raccimolato 380mila euro di montepremi e verrà premiato anche dal nuovo best ranking, 42.mo a fine torneo) dovrà battere il serbo Novak Djokovic (ex numero uno al mondo) che ha superato lo spagnolo Fernando Verdasco in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-3