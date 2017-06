Rio2016, le cifre: oltre 5 milioni per le medaglie azzurre

Giovanni Malagò ha annunciato i premi ricevuti dagli atleti italiani che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi di Rio 2016. Il montepremi complessivo ammonta a 5,4 milioni di euro lordi ("soldi ben spesi" le parole del presidente del Coni): 150 mila alle medaglie d'oro, 75 mila a quelle d'argento e 50 mila a quelle di bronzo. In totale sono 69 gli atleti azzurri premiati, tra i quali spicca Niccolò Campriani che, grazie ai due ori (carabina ad aria 10m e carabina 50m 3 posizioni), si è portato a casa 300 mila euro lordi.



Malagò è anche tornato sul no a Roma 2024: "Quello della candidatura è un tavolo a tre gambe, con Governo, Comune e Coni. Senza una gamba la candidatura cade per forza". Pessimismo su un'eventuale ricandidatura italiana futura: "Per i prossimi vent'anni è improbabile, dobbiamo essere consapevoli della perdita di credibilità internazionale".