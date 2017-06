Quanto frutta vincere l'Australian Open l'anno prossimo?

E' notizia di poche ora fa l'aumento del 14% del capitale dell'Australian Open a disposizione dei partecipanti, rispetto all'anno scorso. Ad annunciarlo il direttore del torneo aussie Craig Tiley. Il montepremi stanziato ammonta attualmente quindi a 50 milioni di dollari australiani, circa 35 milioni di euro. Facendo qualche breve calcolo, il fortunato vincitore del primo slam dell'anno potrebbe mettersi nelle tasche addirittura oltre 2,5 milioni di euro.



Il torneo downunder si colloca così al terzo posto tra gli Slam del circuito mondiale. Al primo posto, staccato di parecchio, c'è l'US Open, con un montepremi di 44 milioni di euro. Seguono Wimbledon con circa 36 milioni e ultimo il Roland Garros fermo, si fa per dire, a 32 milioni. Il montepremi è, ormai da qualche anno, lo stesso per uomini e donne.