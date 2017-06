Qualificazioni europee di volley femminile, l'Italia supera 3-0 la Lettonia

Quinto successo consecutivo per l'Italvolley femminile nelle qualificazioni agli Europei del 2017. Le azzurre di Cristiano Lucchi battono 3-0 la Lettonia a Montecatini mantenendo così il primato del girone davanti all’Ucraina, vittoriosa per 3-0 sull’Austria. Le due squadre si affrontano domenica alle 20.30 per stabilire chi otterà il pass per la fase finale degli Europei 2017 (Azerbaijan e Georgia). Soltanto la vincitrice del gruppo si qualificherà alla manifestazione continentale, mentre la seconda avrà un’altra possibilità grazie ai playoff.



Nella partita contro la Lettonia si sono distinte in particolar modo Paola Egonu (top scorer con 18 punti), Caterina Bosetti (15 p.) e Raphaela Folie (10 p.).