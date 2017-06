Qualificazioni europee di volley femminile, l'Italia batte 3-2 l'Ucraina

L'Italvolley donne ha battuto l'Ucraina per 3-2 (25-17, 21-25, 19-25, 25-11, 15-12) nella sfida valevole per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno. Per le azzurre si tratta del terzo successo in altrettante partite. Il match di oggi è stato molto combattuto: dopo un ottimo avvio, le ragazze di Lucchi hanno accusato diversi passaggi a vuoto nella seconda e terza frazione, per poi reagire nel quarto. Nel tie-break l'Italia si è trovata ancora in difficoltà, ma è riuscita nel finale a superare le avversarie, ottenendo una vittoria molto importante in chiave qualificazione.



Archiviate le partite in Ucraina, la prossima settimana le azzurre, che guidano la classifica del girone, con 3 vittorie e 8 punti, saranno in campo a Montecatini Terme (23-25 settembre) per la seconda fase del torneo di qualificazione, dove saranno presenti le stesse quattro squadre, ovvero Ucraina, Austria e Lettonia oltre alle italiane. Al termine della competizione, e sommando i risultati dei due tornei, la prima classificata si guadagnerà il pass diretto per gli Europei 2017 in Azerbaigian e Georgia. Da segnalare oggi l'ennesima ottima prestazione di Paola Egonu, top scorer del match con 29 punti e trascinatrice delle compagne. A muro molto positiva la prova di Cristina Chirichella: 7 quelli messi a segno su 14 totali.