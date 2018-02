Pyeongchang 2018, il sosia di Kim Jong-un scatena il "panico"

Singolare fuoriprogramma durante la sfida di hockey femminile tra Giappone e Corea unita alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018: sulle tribune dello stadio è infatti comparso un uomo che assomiglia tantissimo a Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano. L'uomo, che ha detto ai media che lo hanno intervistato di essere un australiano di nome Howrd, ha scatenato il pubblico presente salutando e sventolando la bandiera della Corea unita. Dopo pochi minuti la polizia presente allo stadio è intervenuta e ha allontanato l'uomo, che non ha affatto gradito.

At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y

Police have now surrounded and asked the apparent impersonator to come with him, he says his name's Howard, was just cheering and looks like this, and didn't commit any crime. Refuses to go with them. South Korea police apparently unsure what to do pic.twitter.com/pGzvV0ufcq