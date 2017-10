PyeongChang 2018, Arianna Fontana portabandiera dell'Italia

Grazie a tutti per i vostri messaggi! Super orgogliosa di questa nomina! 💁🏼🇮🇹 So excited and so pumped #flagbearer @pyeongchang2018 pic.twitter.com/vSzRzSkGtc — Arianna Fontana (@AryFonta) 21 ottobre 2017

Sarà l'azzurra dello short track Arianna Fontana la portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018: lo ha appreso l'Ansa in ambienti dello sport del ghiaccio e la decisione verrà ufficializzata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, martedì prossimo in una cerimonia al salone d'onore del Foro Italico.



Per la 26enne valtellinese un grande onore che però non la distoglie dall'obiettivo come dimostra l'unico commento alla notizia ufficiosa: "Festeggerò allenandomi e allenandomi ancora...". Ma solo qualche settimana fa aveva parlato così della possibilità di essere portabandiera: "Sarebbe motivo di enorme orgoglio, da bambina avevo due sogni: partecipare a un'Olimpiade e farlo da alfiere della squadra azzurra".



La Fontana ha battuto la concorrenza di tanti atleti prestigiosi come Christof Innerhofer, Sofia Goggia, Peter Fill e Giuliano Razzoli. Merito anche delle cinque medaglie olimpiche, un argento e 4 bronzi che la proiettano come seconda portabandiera rappresentante della Federghiaccio dopo Carolina Kostner nel 2006.