Putin: "Russia, il doping è colpa nostra: il sistema cambierà"

"Il sistema di controllo del doping in Russia non ha funzionato e questo è colpa nostra". Esce allo scoperto il presidente Vladimir Putin, secondo una nota diffusa dalla Tass, l'agenzia di stampa ufficiale dello Stato che guida. "Noi - ha aggiunto - dobbiamo tener conto del lavoro della commissione indipendente (quella di McLaren, ndr) e delle richieste della Wada, perché bisogna riconoscere che noi abbiamo dei casi ovviamente dimostrati di doping e ciò non è assolutamente ammissibile". Per la prima volta, dunque, il leader russo (pur senza parlare di doping di Stato) ammette le responsabilità del sistema e degli atleti russi, esclusi in blocco da Rio 2016 in tutte le discipline dell'atletica.



"Stiamo per istituire un nuovo sistema antidoping - ha precisato Putin - affidato ad un organismo indipendente istituito presso l'Università statale di Mosca. Sarà allestito un laboratorio fornito di attrezzature moderne e dotato del miglior personale. Con l'aiuto di esperti russi e stranieri, speriamo venga predisposto un sistema antidoping efficace. Mi aspetto che la Commissione guidata da Vitaly Smirnov prosegua le sue attività finalizzate al monitoraggio: si deve fare tutto il possibile affinché i nostri giovani atleti non debbano affrontare problemi di doping. Faremo tutto il possibile per costruire una cooperazione significativa con i nostri interlocutori, tra cui la Wada (World Anti-Doping Agency, ndr) e il Comitato olimpico internazionale".